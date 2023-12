2023. AASTA ÜLEVAADE | Purunenud suhted ja uudispommid: millised ootamatud skandaalid erutasid lugejaid sel aastal?

Jaanuar

· Uude aastasse vallalistena! Palja Porgandi nime all tuntuks saanud sisulooja Merilin Taimre ja Romet Poom andsid teada, et on lahku läinud. Hiljem selgus põhjus – Roomet polnud Merilini arvates end veel piisavalt üles töötanud ega finantsiliselt kindlustanud.