FOTO | Kas märkate Melaniat? Trumpide perekondlik jõulufoto on pannud kuulujutuveskid jahvatama

Florida osariigis asuvas Trumpide Mar-a-Lago häärberis tehtud pildil on pere patriarhi Donaldi ümber koondunud kõik tema lähedased: fotolt leiame näiteks Donald juuniori, varem mainitud Kimberly Guilfoyle’i, tütre Ivanka, viimase abikaasa Jared Kushner, tütre Tiffany ja viimase abikaasa Michael Boulosi. Samuti on pildil mitmed Trumpi lapselapsed.

Väljaanne Page Six teatas jõulude ajal, et viimastel aastatel avalikkuse eest eemale hoidnud Melania kavatseb lähikuudel tulla tagasi tähesärasse. Nimelt leiavad USA järgmised presidendivalimised aset juba järgmise aasta novembrikuus ning Trumpide jaoks on tähtis see, et ka Melania „kaasa mängiks“ ning rahva ette tuleks. Pärast eelmist Trumpi valitsemisaega levisid USA meedias väited, et Melaniale ei sobinud esileediks olemine ning ta sooviks elada rahulikumat elu.