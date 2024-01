INTERVJUU | Superstaarisaate Margareth Mürk avaldab, et elas vahepeal pikka aega välismaal

Üht-teist on Margareth Mürk (16) vaatamata oma noorele eale juba jõudnud kogeda. Ta oli väike piiga, kui perega Šotimaale kolis, nii et algkooli minnes tuli hakata inglise keeles õppima. Keelevaist on Margarethil hea. Ta sai inglise keele poole aastaga selgeks ja oli peagi õigekirjas oma klassi parim. 2016. aastal Eestisse tagasi tulemise järel kooliellu sulandumine aga nii libedalt ei läinud. Margareth proovis mitut kooli, enne kui leidis sobiva – ta õpib Tallinna Kunstigümnaasiumis.