2024. aasta toob mitmeid põnevaid üritusi

2024 aasta toob mitmeid suuri juubelikontserte. Piletitaskust leiab eksklusiivselt Ivo Linna 75. juubelikontserdi, mis on tema üks viimaseid suurkontserte. Lisaks toimuvad Metsatöll 25 ja Jaan Tätte 60 kontserdid. Müügis on juba ka mitmed vinged suveüritused ja festivalid. Juunis toimub Pirita Kloostri varemetes Smilersi ja Inese suve üks erilisemaid kontserte. Lisaks on saadaval juba Urissaare kantri ja teiste suvefestivalide passid soodsama hinnaga.

Kõik teatrisõbrad peaksid kiirustama 2024 aasta suvelavastuste suurima hiti „Rohelised Niidud“ etenduse piletite ostmisega, sest need vähenevad meeletu kiirusega ja varsti on enamus etendused välja müüdud. Väga lai valik eriilmelisi teatritükke on ka Tallinnas Chicago baar-restoranis ja Urban bar´is. Piletitaskus on eksklusiivselt müügis Ene-Liis Semperi uus lavateos „Nüüd võib sellest rääkida“ ja mitmeid stand-up komöödiaõhtuid erinevates paikades.