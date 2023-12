KUUMAD KAADRID | Sama riietus olümpiale? Soomet väisanud Jaapani erootikatäht hakkas suusakuurorti mäel sisu tootma

Soome meedias avaldati videod sellest, kuidas nii OnlyFansis kui ka klassikalises pornos tegutsev Momota seilab mööda Levi lumiseid nõlvasid anna lumelauaga. Kui tavaliselt on sellisteks tegevusteks ette nähtud paksud riided, et külm ei hakkaks, siis jaapanlanna otsustas teisi puhkajaid üllatada napis puusis.

Vaatamata külmale ja paksule lumele ei lase Momota end ümbritsevast häirida ning seilab mööda mäge lumelauaga alla. Kuna naise jälgijaskond on suuremas osas pärit tema kodumaalt, siis on tema postituste alla kogunenud mitmeid kiitvaid kommentaare Momota emakeeles. Paljudele neist ei mahu aga pähe, kuidas saab nii suurte külmakraadidega end poolalasti võtta.

Levi suusakeskus polnud aga ainus koht, kus jaapanlanna end paljaks kiskus. Tema teistest postitustest selgub, et naine väisas meie põhjanaabreid külastades ka ühte ehtsat Soome sauna, mis talle väga sügava mulje jättis. Erootikatähe jaoks polnud mingi probleem pärast leilitamist ka õue külma õhu kätte minna. Tundub, et jaapanlanna on korralikult karastunud.