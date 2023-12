Piinlik apsakas! Tallinna pitsakohviku Facebooki konto alt kirjutati ettevõtet kiitev arvustus

Tegemist on venekeelse Facebooki grupiga, kus erinevate Eestis asuvate toidukohtade kohta saab kirjutada ausaid arvustusi. Seal leidub nii üdini kiitvaid postitusi, kui ka kriitilisi arvustusi. Selle järgi saavad kohalikud siis otsustada, et kuhu tasub oma rahakotti tuulutama ja kõhtu täitma minna.

Rus Delfi andmetel ilmus populaarsesse gruppi aga postitus, mis oli kirjutatud täpselt nii, nagu see oleks tulnud mõnelt väga rahulolevalt kliendilt. Mega Head Pizzat külastanud inimene kiitis seal pakutavat toitu taevani, kuid antud Facebooki gruppi kuuluvatele inimestele jäi silma see, et ülistuslaul oli avaldatud ettevõtte enda konto alt.

Rus Delfi kirjutab, et pitsakohvik otsustaski kirjutada enda kohta kiitva arvustuse, püüdes seeläbi saada Facebookis täiendavat reklaami, millega uusi kliente saada. Ettevõte unustas entusiastlikult maitsvat pitsat kiites, et ta ei avaldanud seda tavakodaniku konto alt, vaid see ilmub pitsakohviku profiili kaudu. Tunnike hiljem oli see postitus antud grupist kustutatud.