ARMAS KLÕPS | Aasta täis rõõmu! Stefan Airapetjan tähistab abikaasa Victoriaga tütre sünnipäeva

Stefan ja Victoria avaldasid sotsiaalmeedias mitu pilti, et oma tütre sünnipäeva tähistada. Ühel pildil on mõlemal kampsunid seljas ja heledad püksid jalas. Paaril pildil on Maya roosa seeliku ja valge pluusikesega rõõmsalt istumas. Pildiseeria kahel viimasel fotol on terve perekond riietatud mustadesse teksadesse ja nahktagidesse. Victoria hoiab Mayalt süles ning Stefan kallistab neid selja tagant. Viimasel pildikesel vaatab kogu perekond rõõmsalt kaamerasse.

Eelmise aasta novembris rääkis Stefan Kroonikale antud intervjuus, kui Victoria veel lapseootel oli, et temal ja kihlatul on paika pandud ülesanded, mida nad beebi tulekul hakkavad kandma. Victoria ja Stefan on omavahel juba kokku leppinud, kes mida ja millal tegema hakkab. „Leppisime kokku, et mina hakkan olema ööpatrullis ja Vici tegeleb beebiga päeval. Kindlasti võtame ka ainult meile endile aega ja kui vaja, palume perel last hoida,“ sõnas Stefan siis.