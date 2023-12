Vaidlus vara pärast? Kohus võib arutada Ieva ja Toomas Hendrik Ilvese erimeelsust nende ühise firma kasumi jagamise üle

Vahetult enne jõulupühi ja president Toomas Hendrik Ilvese 70. sünnipäeva 26. detsembril andis Ieva Ilves (46) teada, et tema ja Toomas Hendriku abielu on purunenud. Praeguseks on mõlemad oma ootamatu uudise selgitamiseks jaganud ka näpuotsatäie jagu kommentaare.

Lätlanna Ieva avaldas, et lahutada soovis Toomas. „Jah, Toomas soovis lahutust, kuid lootsin, et suudame oma suhte päästa. Kahjuks polnud see võimalik, kuna olin eemal (Ieva Ilves töötab praegu Ukrainas – toim) ja tulid avalikuks meie abielu õõnestavad faktid,“ sõnas Ieva Õhtulehele. „Olles pinge all ja leidmata lahendust, otsustasin kohtule esitada avalduse abielu lahutamiseks.“