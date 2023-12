Donald Trump oma põgusast osast filmis „Üksinda kodus 2“: produktsioonimeeskond anus mind linateoses üles astuma

USA endine president Trump ütles oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, et filmi produktsioonimeeskond anus teda, et ta „Üksinda kodus 2“ üles astuks, sest võttetiim soovis kasutada toona tema käsutuses olevat Plaza hotelli New Yorgis, vahendab The Guardian.

„Nad rentisid New Yorgis Plaza hotelli, mis mulle tol ajal kuulus. Olin väga hõivatud ja ei tahtnud seda teha,“ meenutas Trump 1992. aastal toimunud menufilmi võtteid. „Nad olid väga toredad, aga ennekõike visad,“ viitas ta sellele, et tema ülesastet filmis utsitati hoopis tagant ning teda anuti, et ta selles osaleks.

„Olin nõus ja ülejäänu on ajalugu!“ jätkas ta. „Inimesed helistavad mulle alati, kui film eetris on.“

1990. aasta komöödia „Üksinda kodus“ järjefilm teenis tulu 359 miljonit USA dollarit. 2020. aastal ütles mõlemad filmid lavastanud Columbus Business Insiderile, et Trumpi põgus etteaste oli tingimuseks, et lisaks rendihinnale saaks Plaza hotellis ka filmida.

„Ta tõepoolest manipuleeris end filmi osaliseks,“ lausus Columbus. Trump olevat Columbuse öelnud, et ainus viis Plaza hotelli kasutamiseks on see, kui ka tema saab filmis väikse osa teha.

„Miski ei saa olla tõest kaugemal,“ kinnitas Trump sel nädalal Truthy Socialis, meenutades Columbuse väiteid. Ta lisas, et tema välimus andis filmile märkimisväärse tõuke. „See etteaste aitas filmil õnnestuda, aga kui nad tundsid end kuidagi kiusatuna või ei tahtnud mind kaasata, siis miks nad mind sinna ikkagi panid ja seal üle 30 aasta hoidsid? Sest ma olin ja olen siiani selle filmi jaoks suurepärane! Lihtsalt järjekordne Hollywoodi tüüp minevikust, kes otsib Trumpi kaudu endale kiiret reklaami!“ nentis ta.

Trumpi on sarnastes manipuleerimistehnikates varemgi süüdistatud. 2017. aastal rääkis näitleja Matt Damon Hollywood Reporterile, et Trump nõudis aastaid tagasi osa ühes lavastuses, mida samuti tema hoones filmida sooviti. Sellised etteasted lõigati näitleja sõnul aga sageli lõppviimistluse faasis välja.