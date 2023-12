VIDEO | 5MIINUST eeldas enda ja Nexuse hittloole Aastahiti galal esikolmikust väljajäämist: teine koht on ilmselgelt suur võit

Aastahiti galal Kroonikale antud intervjuus tõdes 5MIINUSE räppar Päevakoer, et teine koht on igati korralik saavutus. „Tunne on natukene parem, kui oleks arvanud, sest ma eeldasin meile neljandat [kohta] nii, et teine on ilmselgelt suur võit,“ lausus ta. Nexuse laulja Merlyn Uusküla nõustus temaga. „Mina mõtlesin, et kui lugu tuleb esikolmikusse, on tegelikult väga-väga hea tulemus. Ja me Nexusega ju andsime üle 18 aasta loo välja - muidugi see on väga hea tulemus meie jaoks,“ ütles ta.

Kuna loosse „Kõrvetab“ on põimitud Nexuse kunagise hiti „Nii kuum“ hõngu, siis kas uue ja vana loomingu kokkupanekul lugude sündimine on nüüd Eesti muusika uus žanr? Merlyni sõnul ei ole see ainult Eestis nii, vaid kogu maailm järgib seda trendil. „Ma arvan, et järgmised aastad on veel nii ja võib-olla tuleb siis jälle mingi uus trend. Hetkel ma usun, et lähiaastatel on seda päris palju veel kuulda,“ arvas Merlyn. 5MIINUSE Päevakoeral oli asjast oma arvamus. „Meie enam nii ei tee,“ ütles ta naljatledes. „Me lähme nüüd oma teed täiesti. Võib-olla unustatakse ära. Aga ma olen nõus Merkaga (Merlyniga - toim) selles mõttes, et see trend on tõesti selline olnud viimastel aastatel ja ma arvan, et see veel järgmine aasta jätkub. Ülejärgmine - jumal seda teab,“ lausus ta.