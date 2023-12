Erik Roose ETV saate „Kinoteatri õhtune vöönd“ viimase osa eetrikeelust: rahvusringhäälingus ei ole tsensuuri

Eelmisel reedel langetas ETV otsuse võtta telekanali eetrist maha tol õhtul ehk 22. detsembril kavas olnud saate „Kinoteatri õhtune vöönd“ viimase osa. Ligi nädal pärast palju poleemikat tekitanud otsust uurisime ERR-i juhatuse esimehelt, millised arutelud on rahvusringhäälingus vahepealsel ajal toimunud. „Järelduste tegemiseks või ka hinnangute andmiseks ning õppetundide koondamiseks peaks tekkima ajaline distants. Mida saame tõdeda täna, on see, et algsest kokkuleppest – teha aastale tagasivaade läbi huumoriprisma ja võtta kokku kogu Eestit puudutavad teemad – kaldus saade kõrvale,“ vastab Roose.