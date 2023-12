AASTAVAHETUSE TELEÜLEVAADE | Millise telekanali 31. detsembri programm naelutab vaatajad telerite ette?

Kell 21.30 naelutab Eestimaa rahva telerite ette aastalõpu oodatuim saade „Edekabel 2023“. Nii nagu iga normaalne laps usub jõuluvanasse, teab iga täie aruga täiskasvanu, et aastakümneid nakatavat naeru külvanud paroodiashow´ta poleks aastavahetus muhvigi väärt. Õnneks saab ka 2023. aasta ära saata koos huumoriklassiku Henrik Normanniga, kes seekord viib vaataja staarinduse salaradadele, rohepöörde telgitagustesse ning palavalt armastatud peaministri perekondlikust õnnest pakatavasse koju. Saates jõutakse lõplikult äratundmisele, et tõeline staar ei vaja lauluhäält, arvutamisoskust ega muljetavaldavat ajumahtu – piisab, kui nimi teles välja öeldakse. Väisatakse presidendilossi ja kollase meedia poolt kuulsaks kirjutatud vetsukabiini, lastakse armastusel võita, nähakse kaugelt Euroopa Liidu kõige seksikamat naist ja lähedalt haruldast külalist Pariisist. „Edekabeli“ nalju pole vaja lugeda huulilt – need on osa Eestimaa staarilembese rahva pidupäevarituaalidest, sama loomulikud ja oodatud nagu maksutõusud või rahandusministeeriumi otse kümnesse tabavad majandusprognoosid. Olge lahked – teie ees on Mihkel, Birgit, Koit, Kristjan, Teet, Brigitte Susanne, Marii, Taavi ja veel mitmed aasta eredaimad tähed. „Edekabel“ ruulib jälle!