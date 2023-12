Pane pilk peale! Avaldati Tammsaare „Elu ja armastus“ treiler ja filmiplakat

Tallinna Kirjanduskeskuse Tammsaare muuseumi direktor Maarja Vaino lisas, et Tammsaare loomingus ongi armastus pigem miski, millega tegelased sageli toime ei tule. „Uuel aastal möödub romaani „Elu ja armastus“ ilmumisest 90 aastat. Kuigi raamat ilmus pea sajand tagasi, kui ühiskond oli teistsugune, on paljud probleemid ka täna sarnased ning inimene oma loomusega jäänud paljuski endiseks.“

Vaino hinnangul saab „Elu ja armastuse“ keskmes olevast loost tõmmata üllatavalt palju paralleele tänapäeva maailmaga. „Raamatu ilmumise juubeliaastal on väga teretulnud, et romaan on inspireerinud režissöör Helen Takkinit ja stsenarist Martin Algust looma värsket käsitlust Irma ja Rudolfi suhtest,“ lisas ta. „Ka Tammsaare enda elus oli mitmeid selliseid suhteid, mis ei lõppenud õnneliku päikeseloojangusse kõndimisega. Ta võttis kirjanikuna maksimumi ka armastuse keerulisest poolest. Kui tuleb tõeline suur armastus kahe inimese vahele, siis võib see lõppeda ka kokkuvarisemise või hävimisega,“ rääkis Maarja Vaino.