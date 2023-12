KLÕPS | Anna Hints sai jõulukingiks soovitud Oscari!

Hintsile kinkis Oscari tema tütar Pipi. „Ma annan Annale Oscari, kui ameeriklased seda ei teinud. Nii et nüüd on see tal olemas!“ vahendas režissöör oma tütre sõnu. „Ta nägi seda poes,“ nentis Hints.

Režissöör lisas, et tütre armas žest pani teda aru saama, et tegelikult on kõige tähtsamad südamest tehtud kingitused, millele ei ole end võimalik nomineerida. „Selliseid auhindu saab vaid siis, kui oled kellegi südant puudutanud,“ märkis ta ning tänas kõiki „Savvusanna sõsarate“ fänne.

„Savvusanna sõsarad“ läksid seekordsel Oscarite auhinnagalal kahes kategoorias nominatsiooni püüdma: parima dokumentaalfilmi ja parima rahvusvahelise filmi kategooriates. 21. detsembril Ameerika filmiakadeemia poolt avaldatud kümne auhinnakategooria lühinimekirjadest selgus, et „Savvusanna sõsarad“ siiski järgmisse vooru edasi ei pääsenud.

Lühianimatsiooni eelvalikusse jõudsid aga teiste hulgas Eesti lühianimatsioonid „Eeva“ ja „Koerkorter“ ning lõplik Oscari nominentide nimekiri selgub 2024. aasta alguses.

„Savvusanna sõsarad“ on nüüdisaegne ja intiimne film naistest, kes suitsusauna kaitsvas pimeduses kokku tulevad, oma sügavamaid saladusi jagavad ning kehasse kogunenud häbi ja valu maha pesevad. Film tutvustab ka Vana-Võromaa suitsusauna kombestikku („savvusannakombõ“), mis on kantud UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.

Filmi „Savvusanna sõsarad“ režissöör ja stsenarist on Anna Hints. Produtsent on Marianne Ostrat (Alexandra Film, Eesti), kaasprodutsendid on Juliette Cazanave (Kepler22 Productions, Prantsusmaa), Hlín Jóhannesdóttir (Ursus Parvus Island) ja Eero Talvistu † (Eesti).