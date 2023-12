„Kaotatud kaks rehvi ja vigane velg on tühine kadu.“ Alen Vezikoga leidis aset õudne intsident

Veziko nentis 29. detsembril Instagramis avaldatud foto kirjelduses, et on oma elus autoroolis palju aega veetnud ning selle aja jooksul on nii mõnigi ebameeldiv juhtum aset leidnud.

„Ma sõidan palju! Isegi liiga palju! Nende sadade tuhandete läbitud kilomeetrite jooksul on juhtunud mõndagi,“ teatas ta. „Keegi on mind hoidnud ja ma olen talle selle eest väga tänulik!“

„Eile sattusime koos tütrega väikesesse intsidenti. Õnneks jäime teele ja tagant tulijad said ka pidama. Kaotatud kaks rehvi ja vigane velg on tühine kadu … Ma tänan seda autojuhti, kes kinni pidas ja abi pakkus! Olge ettevaatlikud ja hoitud!“ rääkis muusik.

Tänavu detsembris rääkis Veziko Kroonikale, kuidas ta koos oma kaheaastase tütre Alexandraga kuuskede kasvatamisega tegeleva talumehe juures jõulupuud valimas käis. „Pidin ise sae kätte võtma. Võib öelda, et tänavune jõulupuu on Alexandra jaoks esimene, sest eelmisel aastal oli ta veel liiga väike, et sellest rõõmu tunda,“ lausus ta.

Möödunud suvel jagas Veziko aga kaadrit haigevoodist, viidates sellele, et tema tervis on kehv. Halva tervise täpset põhjust muusik Kroonikale toona avaldada ei soovinud, ent ta kinnitas, et hakkab tervislikumat eluviisi elama.

„Hakkan sporti tegema ja toitun korralikult! See on ju lihtne, olen seda oma tuhat korda varem ka endale lubanud ja teinud,“ sõnas Veziko muigega.