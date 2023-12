Lavastaja Tiit Ojasoo avaldas, et kuulsa teatritüki eeltöö kestis koguni seitse aastat

„Kui me mõni aasta tagasi istusime Covidi pärast kodus ja üldse kuskil käia ei saanud, siis ma tundsin teravat igatsust, et tahaksin istuda tuhande inimesega koos saalis ja vaadata ühes suunas,“ vahendab ERR Ojasoo meenutust. „See vajadus kulmineeruski mõnes mõttes „Macbethis“ ja pärast lavastuses „Vend Antigone, õde Oidipus“.

„“Macbethi“ eeltöö kestis mõnes mõttes seitse aastat,“ ütles Ojasoo. „Järgmise, Mati Undi teksti eeltöö oli mõnes mõttes kõvasti lühem. Materjali valikust esietenduseni kulus kõigest pool aastat. Aga kui arvestada seda, et pärast keskkooli läksin ma õppima klassikalist filoloogiat, millest nüüd on 25 või veel rohkem aastat, siis ka see eeltöö on olnud suhteliselt pikk.“