Julge avaldus! Pääru Oja: „Siin me oleme“ ei ole väga hea film

Vanad originaalid, mille uusversioonides Oja kaasa on teinud, said tal kõik üle vaadatud. „Film „Siin me oleme“ ja telelavastus „Vigased pruudid“ mind väga ei kammitsenud,“ ütles Oja.

„Ma teen nüüd võib olla liiga, aga pean ütlema, et „Siin me oleme“ ei ole väga hea film. Kindlasti on väga huvitav see lugu, kuidas sellest on saanud meie kultusfilm. „Suvitajate“ tegemisest on nüüd möödas juba kaks suve,“ meenutas Oja. „Meelis Rämmeld ja Ago Anderson on vahvad kamraadid ja suurepärased näitlejad, kellelt on palju õppida. Telelavastust „Vigased pruudid“ vaatasime Kaspar Velbergiga koos ja katsusime sealt kõik hea ära varastada või kaasa võtta, mida me nägime.“