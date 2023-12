Britney Spears loodab muusikatööstuse ukse taas pauguga lahti lüüa

Britney loodab nüüd, et saab 2024. aastal fänne uute hittidega rõõmustada. Albumi tegemise juures on talle abiks superstaar Charli XCX. Koos kirjutatakse muusikat.

Täpsemad detailid albumi osas on veel ülisalajased, kuid väidetavalt on osa materjali juba olemas ehk tegu pole vaid teoreetilise plaaniga.

Üks allikas rääkis väljaandele The Sun, et töö on käinud mõnda aega. Britney on teatavasti üks 21. sajandi suurimaid staare, mistap on latt väga kõrgel. Britney teab seda.