VÕRDLE | Seriaali „How I Met Your Mother“ staar tegi telesaate abiga läbi suure muutuse

Aastaid seriaalis „How I Met Your Mother“ Lilyt mänginud näitlejatar otsustas möödunud sügisel osaleda saates „Tantsud tähtedega“. Kuigi 49-aastane Hannigan jäi värskes hooajas viiendaks, tähendab see USA versioonis seda, et ta sai tantsida kuni finaalsaateni välja. Üheteistkümne võistlusnädala jooksul suutis näitlejatar alla võtta üle kümne kilogrammi ning suur muutus on fotosid võrreldes väga selgelt näha.