Jan Uuspõllu noorim tütar: ükskord käisime vaatamas „Lottet“ ja papa oli kass!

Kolmeaastane tüdruk paljastas, et ka tema on mõelnud näitlejaks saamisele, kuid oma esinejast isaga meeldib talle kõige rohkem hoopis tatraputru koos süüa. Saatesse „Hommik Anuga“ oli pisipreili pannud jalga teatrikingad ning selgus, et ta on varem oma isa ka teatrilavadel näinud. „Üks kord ma vaatasin Lotte etendust. Papa oli kass,“ teatas Ida, kes oli aru saanud, et kostüümi sees on just tema pereliige.