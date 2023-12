Ollie võitles saates „Hommik Anuga“ pisaratega: ma ei tahaks sinna praegu laskuda...

Ollie, kelle kodanikunimeks on Oliver Mazurtšak, muutus nii, kui Välba loo tausta kohta uurima hakkas, väga tõsiseks. „Ma tean, et sellel on konkreetne isik,“ üritas saatejuht viia juttu inimese juurde, kes inspireeris meest kirjutama lugu „My Friend“. Ollie kinnitas, et loo sündimise taga on konkreetne isik, kuid selle infokilluga ta proovis piirduda.

„Ma ütlen ausalt, et ma väga ei tahaks sinna praegu laskuda,“ teatas Ollie, kes võttis Välba järgmise küsimuse eel väikese mõttepausi ning tundus, nagu laulja võitleks pisaratega. Hetk hiljem ta selgitas, et ei taha antud sõbrast rääkida, sest see oleks selle inimese pereliikmete suhtes ebaaus ning ta ei tahaks neid meedia tähelepanu alla tõmmata.

Ta kinnitas, et inimest, kellest see pala räägib, ei ole enam meie seas. Välba uuris, et kas sellise valu pealt laulu kirjutamine toob selle tunde seda esitades tagasi või on tegemist pigem teraapilise tegevusega. „Ma elasin kõik need tunded selle laulu kirjutamisega välja, et nüüd, kus ma esitan seda, siis ma ei mõtle sellele. Ma keskendun laulmisele, ütleme nii,“ selgitas Ollie.

Sel kevadel Eesti Laulul teisele kohale jäänud laulja tõdes, et tema peamine eesmärk sel korral on oma lugu hästi ära esitada ning edasine on televaatajate kätes.