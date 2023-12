Kas Põhja-Tallinnat ei austata? Jaanus Saks: ma olen hästi palju kuulnud Eesti räppareid, kes meie kohta igal pool räägivad jama

„Ma olen hästi palju kuulnud Eesti räppareid, kes meie kohta igal pool räägivad jama. Et mis me sulle kunagi teinud oleme? Me oleme põhjus, miks sa üldse täna võib-olla siin poppmuusikas eksisteerid oma räpiga. Võiks veits respekti olla,“ leiab Saks, kelle sõnul on kõnealused mehed „õhku täis noored tüübid“.