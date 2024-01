Uus aasta tuleb muutustega? Kuningliku eksperdi sõnul lepivad Harry ja Meghan kuningas Charlesiga ära

Prints Harry suhted oma Ühendkuningriiki jäänud perekonnaga on pikalt jahedad olnud. Kuigi ta oma venna prints Williamiga praktiliselt ei suhtle, tekkis 2023. aasta lõpus lootuslike märke, et Harry on oma isa Charlesiga ära leppimas. Kuninglik ekspert ja mitu sinivereliste elust raamatu kirjutanud autor Ingrid Seward on kindel, et uus aasta toon leppimist Sussexi hertsogipaari ja monarhi vahel.

„Ilmselgelt tahab kuningas Charles näha oma poega ja lapselapsi. Eelmisel suvel kutsus ta nad väidetavalt Balmoralisse, kuid Harry perekond keeldus sellest,“ kommenteeris ekspert Harry ja Meghani suhteid kuningliku perekonnaga. Ta avaldas lootust, et uuel aastal pingutavad Harry ja Meghan selle nimel, et kuningaga paremini läbi saada, vahendab Mirror. „Neil on kuningat ja tema heakskiitu palju rohkem vaja kui kuningal on neid vaja,“ märkis Seward.

Tema sõnul on Harry ja Meghan tegemas samme selle osas, et oma relevantsust ka tulevikus hoida ja kindlustada. Väidetavalt on Sussexi paar kaldumas kuningliku perekonnaga suhetele ära leppimisele, kuna nende praegusel seltskonnal Hollywoodis on neist vaikselt mõõt täis saanud.

Kui kuninglik perekond tähistab traditsiooniliselt jõulupühi terve perekonna ja suurejoonelise õhtusöögiga Sandringhamis, siis tänavu Harry ja Meghan siniverelistega seal ei liitunud. Selle asemel jäid nad Ameerika Ühendriikidesse ning nautisid jõule oma kahe lapse ja perekonnaga Californias kodus.