Muusik Andres Kõpper paljastas, millist looma tema mitte mingil juhul suhu ei pistaks: nad on liiga intelligentsed

ETV aastalõpu mälumängus uuriti kahelt meeskonnalt kogu aasta jooksul toimunud sündmuste kohta, muu hulgas ka seda, kui palju keskmine Eesti inimene aastas sealiha sööb.

„Mul on jäänud meelde möödunud aastast selline fakt, et Jüri Ratas kaotas tantsusaate raames 50 kilo,“ naljatles Mart Juur lihasöömise küsimuse peale.

„Ma ei mäletagi, millal ma viimati põrsaliha mekkisin,“ meenutas aga Kõpper.

„Sigasid peetakse intelligentseteks loomadeks, nagu koeri, ja paljud loobuvad sigade söömisest selleks, et nad on niivõrd targad, et keegi ei taha nii arukat looma süüa,“ torkas Reikop vahele.

„Mul on kaheksajalaga see probleem küll, et kaheksajalad on nii intelligentsed - ma keeldun neid söömast. Tundub nii vale,“ paljastas Kõpper. „Ma saan sellest ideest väga hästi aru.“

„Aga see-eest on kanad, kes ei saa midagi aru,“ lisas Kõpper muiates, et kanu sööb ta hea meelega. Ka Juur nõustus selle väitega. „Pealegi kanu peetakse nii tihedalt, nagu ma olen aru saanud, et on humaanne vahelt mõned ära süüa,“ lisas Juur.

Viktoriinist selgus, et keskmine Eesti inimene sööb aastas 39,9 kilogrammi sealiha.

Andres Kõpperi, Mart Juure ja Kristel Aaslaidi viktoriini vastasmeeskonnas astusid üles Birgit Sarrap, Peeter Oja ja Andrus Vaarik.