Nooruspõlves pidutsenud printsist Taani järgmiseks monarhiks: tulevase kuninga Frederiki kirev eraelu

2023. aasta viimasel päeval teatas Taani kuninganna Margrethe II (83) aastalõpukõnes, et loobub jaanuari keskel troonist. Tema asemel saab monarhiks praegune kroonprints Frederik, kes võtab valitsejana kasutusele nime Frederik X. Kes on Taani uus kuningas ja milline on tema senine elu olnud?