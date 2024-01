KLÕPS | Musiga uude aastasse! Taylor Swift võlus vana-aasta õhtul kallimat suudlusega

Lauljanna Taylor Swift (34) ja tema NFLi tähest kallim Travis Kelce (34) on kohtamas käinud alates suvest. Äsja möödunud vana-aasta õhtu veetsid nad koos ja tähistasid 2024. aasta saabumist Kansas Citys pidutsedes.

Sotsiaalmeedias ringleval pildikesel on näha, kuidas Taylori käed on ümber Travise kaela ja nad vaatavad soojalt teineteisele silma. Travis hoiab omakorda Taylori piha ümbert kinni. Nad jagasid ka kuuma suudlust, kui uus aasta saabus, vahendab Page Six.

Uusaastapeol kandis Taylor hõbedast avatud seljaga kleidikest, Travisel oli seljas tume riietus.

Ka aasta viimased päevad veetsid Taylor ja Travis koos. Pühapäeval oli lauljanna väisanud ühte Travise mängu ja elanud talle kogu selle aja kaasa.

Detsembris ajakirjale Time antud intervjuus kergitas Taylor saladuseloori, kuidas tema ja Travise suhe alguse sai. „Kõik sai alguse sellest, kui Travis rääkis minust oma taskuhäälingusaates. Hakkasime pärast seda koos aega veetma. Seega oli meil tegelikult päris palju aega koos olemiseks, millest keegi ei teadnud ja mille eest olen ma väga tänulik, sest me õppisime teineteist tundma. Selleks ajaks, kui ma tema esimesele mängule läksin, olime me paar. Mõned inimesed vist arvasid, et nad nägid meid siis esimesel kohtingul? Ma ei oleks kunagi niivõrd hullumeelne, et esimese kohtingu niivõrd avalikult teeksin,“ muigas Taylor Time’ile antud usutluses.

„Kui suhe on avalik, siis sa näed, kuidas ma käin kohal asjadel, mida ta armastab. Me oleme teineteise jaoks olulistel aegadel kohal. Ja me oleme teineteise üle niivõrd uhked,“ ütles lauljatar veel oma eraelu kommenteerides.