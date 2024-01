KUUMAD KLÕPSUD | 54-aastane Jennifer Lopez näitas rannaliival kadestamisväärset figuuri

Lopez, kes läks paar aastat tagasi taas kokku oma kunagise kaaslase Ben Affleckiga ja on nüüd õnnelikult abielus, näitas paradiisisaarel kadestamisväärset vormi, kandes lihtsat bikiinikomplekti. Lauljataril oli seljas ka värvikirev poolpikk kimono ja ta kandis valget kübarat. Rannas ringi liikudes kuulas Lopez muusikat, mis ta jala kohati tatsumagi pani.

„Ei, see ei ole fotosessioon – see on lihtsalt Jennifer Lopez, kes kõnnib rannas ja näeb välja nagu jumalanna, kes ta tegelikult ongi,“ kommenteeris üks fännidest Lopezi värskeid klõpse.