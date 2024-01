VÕRDLUS | „Telehommik“ vs. „Terevisioon“: kas Kanal 2 hommikuprogramm suudab ETV omale konkurentsi pakkuda?

Kui Kanal 2 teatas aasta lõpus uuest hommikuprogrammist „Telehommik“, käis nii mõnegi telesõbra peast läbi mõte, et nüüd on ETV „Terevisioon“ endale konkurendi saanud. „Telehommiku“ eestvedajad nendivad küll ise, et värske saade konkureerib eelkõige raadiote hommikuprogrammidega, ent saate esimest osa vaadates ei saanud üle ega ümber muljest, justkui oleks nii mitmeski kohas kopeeritud „Terevisiooni“ ülesehitust.