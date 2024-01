ÜLEVAADE | Millised on staaride uusaastasoovid alanud 2024. aastaks?

Aasta tuleb tegus

Näitleja ja lavastaja Eero Spriit (74): „Ma ei ole ei endale ega ka teistele mitte midagi lubanud uueks aastaks. Pole seda kunagi teinud. Plaane on mul aga küll. Veebruaris lähen kuuks ajaks Kati juurde Austriasse puhkama ja suusatama (Eero Spriidi kallim, laulja ja pianist Katrin Lehismets elab Austrias - toim.). Kavatseme külastada ka Viini, et osa puhkusest sisustada kultuuriga. Juulis on plaan Vana Baskini Teatris tuua välja lavastus Nõmme ajaloolistest tegelastest, mille kirjutab Andra Teede. Augustis teeme taas suvetuuri kontsertetendustega „Helisev Salzburg“ ja kohe pärast seda põrutame paariks nädalaks Santorinile tähistama minu 75. sünnipäeva. Detsembris on jälle väike tuur „Heliseva Salzburgi“ jõuluversiooniga. Plaan on luua ka uus kontsertetendus Viiniga seotud muusikast. Katil juba ideed keerlevad peas.“