Pärast pikka pausi taas tähesärast: Allan Roosileht leidis uue töökoha!

Värske Retro FMi raadiohääl selgitas, et uus tööots jõudis temani ühel kaunil sügispäeval, kui helises tema telefon ja helistajaks ei keegi muu kui Maris Kõrvits: „Ta ütles, et „tead, Allan, Eestis on ainult üks mees, kellega ma tahaks olla koos ja ühes stuudios saadet teha ja see oled sina“. See jäi mulle südamesse ja ei päästnud mitte ainult päeva, vaid pikema perioodi.“

Roosileht töötas Raadio 2-s alates selle loomisest 1993. aasta mais kuni 2004. aasta lõpuni ja aastatel 2005–2020 vedas ta Star FM-i hommikusaadet. 17. augustil 2020 teatas ta lahkumisest Star FMi hommikuprogrammist. „Ma olen olnud siin stuudios 15 aastat ja inimesed muidugi tahavad teada, miks ma enam siin olla ei taha,“ tõdes Roosileht oma viimases Star FM-i hommikuprogrammis ja lisas, et üks põhjus oli see, et ta soovis terve suve puhata. „Teine põhjus on väsimus, mis on nende 15 aastaga tekkinud, ja kolmas põhjus on võib-olla ka koroonakriisi aeg, mis oli pingeline ja pingutust nõudev.“