Levib teooria: kas Taani kuninganna loobub troonist selleks, et oma truudusetu poja abielu päästa?

Antud fotode tõttu lahvatas aga suur skandaal nii Taanis kui ka üle maailma, sest kroonprintsi abikaasa Mary on pärit küll Austraaliast, kuid ta on saanud oma abikaasa kodumaal meeletult populaarseks. Viimaste aastate uuringud on tõestanud, et taani keele ära õppinud austraallanna, kes on kroonprintsile neli last sünnitanud, on Taani kuningliku perekonna populaarseim liige.