Sanna Marin andis kohtus oma lahutusele järgmise käigu sisse

Marin ja tema pikaaegne elukaaslane Markus Räikkönen teatasid lõppenud aasta maikuus, et nad on otsustanud lahku minna. Nad abiellusid 2020. aastal, kuid nad elasid lõpuks koos üle 19 aasta ning paarile sündis vahetult enne Marini tähelendu ka tütar.

Kuigi endine abielupaar andis juba maikuus lahutuspaberid sisse, siis tegelikult pole nad siiani täielikult priiks saanud. Nimelt näeb Soome seadus ette, et lahutusprotsessi juurde kuulub ka järelemõtlemise aeg. Abielulahutuse teise etapi avalduse saab esitada siis, kui kuuekuuline kaalumistähtaeg on möödunud. Marin ja Räikkönen andsid lahutuspaberid sisse 10. mail ehk nad ei saanud teist avaldust teha enne 12. novembrit, kuid tundub, et paaril polnud kõige sellega kiiret, sest uued paberid viidi sisse alles 27. detsembril ehk vahetult pärast koosveedetud jõulupühi.