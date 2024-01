KLÕPSUD | Kasutütrega poseeriv Hendrik Sal-Saller tervitas uut aastat naljaka näomaalinguga

Elisa jagas eile Instagramis oma tegemisi ning paistis fotode ja sinna märgitud kontode järgi aega veetvat nii oma kallima Indrek Rahumaa, laulja Hendrik Sal-Salleri, tema silmarõõmu Merille Madibergi (28) ning ilusalongi pidaja Brigita Antoniga, kes suvel sai tuntuks Jan Uuspõllu kallimana. Ühel pildil poseerivad Hendrik ja Indrek kõrvuti ning mõlemale on tehtud lillakas toonis näomaaling. Hendriku haardes on tema kallima Merille tütar ja Indreku omas on Brigita Antoni tütar.