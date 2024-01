nublu läheb Eurovisionile? Avalikkuse ette jõudis väidetav nimekiri artistidest, kes tahavad Soomet esindada

Eurovisioni lauluvõistluse võistluslood ja erinevate riikide kandidaadid suurele muusikapeole pakuvad fännidele alati palju põnevust. Nüüd on avalikkuse ette lekkinud Soome eelvooru Uuden Musiikin Kilpailu (ehk UMK) seekordsed seitse väidetavat esinejat. Kõlakate järgi on tegemist fotoga ametlikust esinejate nimekirjast, mille tegelik avalikustamise aeg on hoopis 10. jaanuaril.

Tuntuim Eurovisioni fännileht Wiwibloggs on väidetava nimekirja tituleerinud potentsiaalselt võltsiks, kuid analüüsib sellest hoolimata selle tõelevastavust. Suurimaid kahtlusi nimekirja autentsuse üle tekitas fännides see, et nimekiri on inglise keeles - miks peaksid soomlased enda artistide nimekirja avaldama võõrkeeles oma emakeele asemel? Samas spekuleerib Wiwibloggs, et kuna UMK produktsioonitiim on aastate jooksul rahvusvahelisemaks muutunud, siis selge infovahetuse jaoks on nimekiri inglise keeles koostatud.