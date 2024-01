Eelhoiatus sugulasele? Taani kuninganna Margrethe võttis enne troonist loobumisest teatamist Rootsi kuningast nõoga ühendust

Troonist loobumist selgitas 83-aastane Taani kuninganna sellega, et tal on kõrge vanusega tekkinud probleemid ning kätte on jõudnud aeg teatepulk üle anda. Margrethe II otsus tuli küll paljudele ootamatult, kuid vähemalt ühe inimese oli kuninganna oma plaanidega kurssi viia. Enne telepöördumises ootamatu uudise avaldamist oli ta ühendust võtnud Rootsi kuningas Carl XVI Gustafiga, kes kuninganna nõbu on.