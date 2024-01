KLÕPSUD | Suure kaalukaotuse läbinud Christina Aguilera astus Las Vegases välja uue välimusega

Fännide arvates on Aguilera uus välimus imetlusväärne. „Ta näeb nii hea välja,“ kommenteeris üks platvormil X (endine Twitter).

Viimati oli popstaar nii kõhn siis, kui ta lõi kaasa filmis „Burlesque“. Pärast filmi ilmumist nentis Aguilera intervjuus väljaandele Marie Claire, et ta kaotas toona liiga palju kaalu.

„“Burlesque’i“ kallal töötades kaotasin nii palju kaalu, et olin liiga kõhn,“ lausus ta. „Ma ei kaalu ennast – kõik sõltub sellest, kuidas ma end riietes tunnen,“ lisas staar.

„Olen oma nahas väga kindel,“ jätkas ta. „Sellesse kohta jõudmine võtab aega, kuid see kõik on enda ja oma keha embamine.“

Aguilera on paljastanud Itaalia väljaandele L’Officiel, et tema dieet koosneb suurest hulgast taimetoidust, sealhulgas puu- ja juurviljadest. Igapäevaselt tarbib ta 1600 kilokalorit.

Lisaks tasakaalustatud toitumisele meeldib lauljatarile olla väga aktiivne ja teha vormis hoidmiseks laiaulatuslikku treeningrutiini. Väidetavalt naudib Aguilera joogat, poksi, jõutreeningut ja kardioharjutusi ning teeb In Touch Weekly andmetel trenni kaks kuni viis korda nädalas.

Fännid olid rabatud ka Christina endiselt väga tugevast vokaalesitusest Las Vegases, kiites, et ta on sama hea, kui 21 aastat tagasi.

Hiljuti spekuleeriti, et Aguilera kiire kõhnumise taga on hoopis kurikuulus diabeediravim Ozempic, mis on paljudele Hollywoodi staaridele olnud suureks abimeheks oma ideaalkeha saavutamisel. Aguilera ise pole neid väiteid kommenteerinud.