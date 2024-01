Katri Teller paljastas, et tema süda on võetud: ei ole need Eesti mehed midagi nii pahad

Tänu TV3 erinevate saadete vedamisele tuntuks saanud naine paljastas uudise oma podcasti „Rahareede“ 2023. aastat kokku võtvas saates. Telleri näost ja jutust oli aru saada, et tänu muutustele eraelus on ta tõeliselt õitsele puhkenud ning ta ei suutnud edvistamist lõpetada.

„Täitsa sõnatuks võttis kohe praegu. Ikkagi ei ole need Eesti mehed midagi nii pahad,“ tõdes muidu oma eraelu saladuskatte all hoidnud naine. Ta selgitas, et ta pole oma kaasmaalastest mehi tegelikult kunagi kirunud, kuid tal on latt alati kõrgel olnud. „Kui mingid vennad kõnnivad sealt sirge seljaga alt läbi, siis see pole minu probleem,“ selgitas Teller.