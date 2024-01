Taani kuninganna Margrethe šokeeris inimesi üle maailma, kui ta vana-aastaõhtul teatas, et loobub troonist pärast 52 valitsemisaastat. Antud uudis tähendab aga seda, et Margrethe murdis põhjamaade monarhide vahel olnud pakti, mille järgi lubasid nii Taani, Rootsi kui ka Norra kroonitud pead, et nende valitsemised lõppevad alles viimase südametuksega.