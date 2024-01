Eesti Laulu endine juht Tomi Rahula: eks praegu kõlavast kriitikast rahvusringhäälingu suunas läheb palju asja ette

Tomi pani eelmisel suvel pärast viit aastat maha Eesti Laulu peaprodutsendi ameti. Lõpp oli ebameeldiv, aga mees pole pettunud. „Ei, see on läbitud etapp, ongi kõik. Ma ei mõtle sellele.“

Ameti lõppemises oli Tomi jaoks omajagu vabanemist – aasta läbi ei tiksu enam kuklas kodumaine levimuusikalaulupidu, mis on eestlaste jaoks pahandada-arvustada. „Eks praegu kõlavast kriitikast rahvusringhäälingu suunas läheb palju asja ette, aga kõikvõimalikke tegijaid on igal pool,“ nentis Rahula.

2023. aasta suvel teatas ERR, et viis aastat Eesti Laulu juhtinud peaprodutsent Tomi Rahula enam ametis ei jätka. Peatselt tutvustati ka lauluvõistluse suurejoonelisi muudatusi. Rahula ütles septembris Kroonikaga rääkides, et loodetavasti ei muutu Eesti Laul Karmel Killandi juhtimisel „teleinimestekeskseks“ ürituseks.

„Ma väga loodan, et see jääb selliseks avatud konkursiks – kuidas ma ütlen? – muusikutele, muusikale ja rahvale,“ sõnas ta toona.

„Selles mõttes, et varem, enne mind, oli Eesti Laul nišikeskne. Ta oli liiga teleinimesekeskne. Arvan, et ma suutsin tuua muusikutele laiemalt seda positiivset joont, et sellest osa võtta ja osaleda. Loodan, et see ei läheks tagasi selliseks „teeme hästi toredasti maja sees asju“,“ kirjeldas endine juht oma mõtteid.