Ei usu edusse? Meghan Markle’i raamatu kirjastajad alandasid hertsoginnat oma sooviga

Juba mõnda aega on ringi käinud kõlakad, et Meghan Markle plaanib välja anda oma raamatu, millega soovib ta sõuda oma abikaasa prints Harry eduka raamatu „Spare“ tuules. Mitmed eksperdid on aga hoiatanud, et Meghani raamatust head nahka ei tuleks. Samuti tõdetakse, et Sussexi hertsoginna raamat võib veelgi enam kahjustada suhteid kuningliku perekonnaga, kellega eelmise aasta lõpus oldi veel leppimise lainel.