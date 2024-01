KUUM KLÕPS | Tema ja 57-aastane? Halle Berry näitas vapustavat vormi

Uue aasta alguses postitas Halle Berry foto oma Instagrami kontole, kus poseerib rohekas pesus. Tema keha katab lisaks sellele vaid kuldne mantel ning Hollywoodi tähel on jalas mustad kontsad. Tema juuksed on lahti, kaelas ripub kaelakee ning pilt on tehtud kuldses liftis. „Tere, 2024!“ kirjutas ta oma postituse juurde.

Pildilt paistab, et Halle on suurepärases vormis ning tema välimuse järgi ei teki aimdust, et tegemist oleks 57-aastase naisega. Ka postituse alla lisatud kommentaarides imestatakse Halle hea vormi üle. „Ta on 57 ja näeb välja parem kui naised, kes on temast poole nooremad,“ kirjutas üks staari fänn. „Juba keerad kraade kuumemaks,“ arvas teine kommenteerija, kellele naise pilt meeldis. „Tõeliselt särtsakas pilt,“ tõdes kolmaski. „Halle näeb ka 90-aastaselt niivõrd kaunis välja,“ ennustas järgmine kommenteerija.