HARULDANE KLÕPS | Terve perega suusapuhkusel! John Travolta näitas üle tüki aja oma lapsi

Pildikene on tehtud ühes suusakuurordis ning kogu seltskond kannab suusariideid. Kui John on selga valinud musta mütsi ja samas toonis jope, siis tema lapsed on riietatud valgetesse toonidesse. Nii Ella kui ka Benjamin kannavad valgeid mütse ja valgeid jopesid. Tegemist on haruldase kaadriga, kuna tavapäraselt John oma lapsi sotsiaalmeedias ei näita. Viimane pilt, kus ta oma lastega poseerib, on tehtud eelmise aasta suvel.