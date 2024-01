Sõbrapäev muusikaga! Daniel Levi Viinalass kuulutas uue albumi puhul välja kontserdi

Sõbrapäeva kontsert leiab aset vahetult enne kaua oodatud Eesti Laulu suurt finaali ning kontserdil tuleb lisaks hiljutise albumi materjalile ning varem tuntud lemmikutele esitusele ka Daniel Levi võistluslugu „Over The Moon.“ „See on ideaalne ajastus - saab enne Eesti Laulu finaali teha sellise mõnusa soojenduse!“ lisab Daniel.

Daniel Levi eelmise aasta lõpus ilmunud albumi „14/02“ nimi on pühendatud Danieli pikaaegsele kaaslasele ja abikaasale Elerile ning nimi, mis viitabki just sõbrapäevale ning on saanud inspiratsiooni kooliajal neiule kingitud mixtape’idest, mida artist toona just igal valentinipäeval neiule talle valitud lauludega põletas.