Kampsunid vahetatakse tagide vastu! Jäääär tähistab 33. sünnipäeva rokkmuusika kontsertidega

Milline on Jääääre laiem suhe rokkmuusikaga? Kes on olnud teie iidolid ja lemmikbändid läbi aja, keda olete kuulanud või kuulate-fännate tänapäeval?

Teet: Kui lähtuda ühe Rootsi rokkari ütlusest, siis on kogu Mozarti-järgne muusika rock’n’roll, seega peaksime olema sellest läbi imbunud. Mulle on, kui järele mõelda, pigem sümpaatne just proge eesotsas Led Zeppeliniga, lisaks Jethro Tull, Yes, Gentle Giant, Pink Floyd ja teised taolised.