ARMAS KLÕPS | Filmi võtteplatsil koos! Amber Heard näitas üle tüki aja oma pisitütart

Hiljuti kinolinale jõudnud filmis „Aquaman And The Lost Kingdom“, mis on algupärase „Aquamani“ järg, naaseb Mera rollis ekraanile Amber Heard, kes kehastab Aquamani armastatut. Uues filmis on aga Heardi rolli märkimisväärselt kärbitud - tal on linateoses vaid 11 rida teksti. Väidetavalt on filmist lõigatud välja vähemalt kaks stseeni, kus Heard osales ning kokku veedab ta ekraanil vaid 15-20 minutit. Enamus näitlejanna ekraaniajast kuulub sellele, et ta istub või seisab piinlikult Aquamani taga ja näeb välja nagu hammustaks ta pidevalt keelde. Üheski avalikus filmi promos Heard ei osale ning ta otsustas vahele jätta ka detsembri lõpus Los Angeleses toimunud esilinastuse.