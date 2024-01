VÕRDLE | Peotüdrukust pereemaks! Vaata, milline näeb Lindsay Lohan pärast uskumatut muutust välja

Lohan väitis 10 aastat tagasi, et ta polegi kunagi narkosõltlane olnud. „See (arreteerimine - toim) oli esimene kord, kui ma narkootikume kasutasin. Olin klubis inimestega, kellega poleks tohtinud olla, võtsin kokaiini ja istusin autorooli. See oli nii rumal,“ sõimas ta ennast toona Daily Maili vahendusel.

Ta väitis, et käis võõrutusravil traumade, mitte sõltuvuste tõttu, kuigi kohtupaberites on selgelt kirjas, et ta pidi minema ravile ka pärast seda, kui ta oli purjuspäi autoroolist tabatud. Samuti otsiti talle abi ka pärast varguse toime panekut.