FOTO | „Pronksi raiskamine!“ Fännid on pahased räppar Tekashi69’ist valminud skulptuuri väljanägemise üle

Teisipäeval 2. jaanuaril avas Kuuba skulptor Genis Osoria Vargas ühel Kuuba tänavanurgal oma pronkskuju, mille ta räppar Tekashi69’ist valmistanud olid. Skulptori sõnul valmis tema viimane teos tellimustööna ning sellel on kujutatud räpparit ilma särgita ja kujul on näha arvukad tätoveeringud, mis muusikul on. Skulptuuril hoiab Tekashi69 käes rahapakke ning autori sõnul on tegemist tänapäeva ühe vastuolulisema räppariga.

Väljaanne XXL Magazine kirjutab, et Ameerika räppar külastab Kuubat tihti ja on seal kohalikega väga lahke. Teda on mitu korda märgatud Kuubas kohalikele rahapatakaid andmas ja Tekashi69 kolmas stuudioalbum „Leyenda Viva“ salvestati osaliselt Kuubas. Samuti teeb albumil kaasa Kuuba lauljanna Lenier Mesa.

Twitteris (nüüd X) ringlev pilt tekitas säutsujates nalja ja pani neid kuju üle juurdlema. „See ei ole 6ix9ine,“ kirjutas üks Twitteri kasutaja. „Ma ei suuda naermist lõpetada,“ säutsus järgmine kasutaja, kellel tekitas kuju ja selle sarnasuse puudumine muusikuga nalja. „Ainus asi, mis näeb välja nagu 69, on selle kuju tätoveering,“ lausus kolmas säutsuja. „See ei ole 69, see on 96,“ kurvastas veel üks säutsuja kuju välimuse üle. „Pronksi raiskamine!“ tõdes järgmine Twitteri kasutaja.

See, kas muusikule tema skulptuur meeldib või mitte, ei ole veel teada. Räppar Tekashi69 pole ise oma pronksikujule reageerinud.