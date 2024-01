Ka rikkad nutavad. Suunamudija Anita SIbul üllatus Miami lukskohviku hindadest: see pole isegi uhke restoran!

Tegemist oli Miamis disainile pühendatud piirkonnas asuva Cafe Dioriga, mille nimi juba viitab sellele, et tegemist on maailmakuulsa moebrändi juurde kuuluva kohvikuga. Vaatamata sellele, et tegemist on keskmisest kallima söögikohaga, ei saa kunded niisama lauda istuda, vaid Sibulat ootas ees ka järjekord. „Me pidime seisma rivis natuke aega, et panna kirja oma nimi, sest ooteaeg oli sel hetkel umbes 30 minutit või tund aega,“ kirjeldas eestlanna protsessi, kuid tõdes, et olukord polnud ebameeldiv, sest nad kulutasid selle aja poodeldes.