Kuninglik kirjanik kergitas saladuseloori Williami ja Kate’i tülidelt: printsil on lühikene süütenöör

Prints William ja printsess Kate on juba ligi 13 aastat olnud abielus ja selle aja jooksul on neil ka tülisid ette tulnud. Nüüd on üks kuninglik kirjanik avaldanud, et Walesi printsipaari nääklemised on teinekord vägagi teravaks läinud, kuna William olla lühikese süütenööriga.