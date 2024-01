Kahe peale kaheksa last on piisav? Malluka uus peika tunnistab, et ei sooviks uuesti isaks saada

Nüüd on kolme naisega viis last saanud Legrant TV3 portaalile tunnistanud, et vaatamata uuele kuumale suhtele pole tal soovi rohkem järeltulijaid saada.

„Lapsed tulevad nagunii siis, kui ise heaks arvavad. Täna on aus vastus, et ei sooviks uuesti isaks saada. Ma olen seda showd - lapse tegemist, ootamist ja kasvatamist - juba nii mitu korda oma elus läbi teinud. Last teha on lihtne. Isa olla sugugi mitte. Jumal halastagu ja lubagu vahepeal lihtsalt elada,“ kommenteeris Legrant.